مقتل سائق بحادث خلال احتجاج "السترات الصفراء" في فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت السلطات الفرنسية المحلية، أن سائقاً لقي حتفه في جنوب البلاد، يوم الجمعة، عندما اصطدمت سيارته بشاحنة عند ساحة أغلقها محتجو "السترات الصفراء".

وأوضح مصدر بالشرطة، أن السائق "36 عاماً" لقي حتفه في الحادث قرب مدينة بربينيان، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، في فرنسا إلى عشرة.

وواصل المتظاهرون، تعطيل حركة المرور يوم السبت، في إطار الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون، على العدول عن سياسات لا تحظى بالشعبية، وأثرت سلباً على الاقتصاد الفرنسي.