23 قتيلاً بحادث حافلة مدرسية في نيبال

طالب مصاب خلال تلقيه العلاج في مستشفى بنيبال بعد الحادث

الشارقة 24 – أ ف ب:

قضى ثلاثة وعشرون شخصاً، مساء الجمعة، في حادث سقوط حافلة كانت تقل تلامذة وأساتذتهم في غرب نيبال.

وأعلنت الشرطة، أن أعمار التلامذة العائدين من رحلة مدرسية، تتراوح بين 16 عاماً و20، وكذلك قضى مدرسان والسائق في الحادث الذي وقع في منطقة نائية في البلاد.

وكانت الحافلة تقل 37 شخصاً في المجموع، قضى 22 منهم في موقع الحادثة، وآخر في المستشفى، إلى جانب 14 جريحاً.

وأوضح الضابط في الشرطة بل بهادور باندي، التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادث ناجم عن السرعة.

وتشهد نيبال باستمرار حوادث مرورية، بسبب الوضع المتردي للطرقات، والنقص في صيانة المركبات والقيادة المتهورة.