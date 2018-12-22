عطلت حركة الملاحة

اعتقال شخصين في قضية الطائرات المسيّرة بمطار غاتويك اللندني

  • السبت 22, ديسمبر 2018 في 7:31 ص
  • مطار غاتويك بلندن
    مطار غاتويك بلندن
اعتقلت الشرطة البريطانية صباح اليوم السبت، شخصين بسبب الاستخدام الإجرامي للطائرات المسيّرة، والذي تسبب في فوضى للمسافرين في مطار غاتويك بلندن.
الشارقة 24 – وكالات:
 
أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت صباح السبت، شخصين للاشتباه بعلاقتهما بالاستخدام الجنائي لطائرات مسيّرة في مطار غاتويك اللندني، حيث شهدت اضطربت حركة الملاحة طوال الأيام الثلاثة الماضية مما حال دون سفر عشرات آلاف الركاب.
 
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، مضيفة أنه يتم استخدام مجموعة من الأساليب لمنع توغل الطائرات المسيرة مجدداً.
 
وتضرر عشرات الآلاف من الركاب، وتم إلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف المطار التي استمرت 36 ساعة، بعدما تم رصد أول الطائرات المسيرة يوم الأربعاء الماضي.