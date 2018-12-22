اعتقال شخصين في قضية الطائرات المسيّرة بمطار غاتويك اللندني

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت صباح السبت، شخصين للاشتباه بعلاقتهما بالاستخدام الجنائي لطائرات مسيّرة في مطار غاتويك اللندني، حيث شهدت اضطربت حركة الملاحة طوال الأيام الثلاثة الماضية مما حال دون سفر عشرات آلاف الركاب.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، مضيفة أنه يتم استخدام مجموعة من الأساليب لمنع توغل الطائرات المسيرة مجدداً.

وتضرر عشرات الآلاف من الركاب، وتم إلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف المطار التي استمرت 36 ساعة، بعدما تم رصد أول الطائرات المسيرة يوم الأربعاء الماضي.