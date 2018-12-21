واشنطن وسيؤول تتفقان على إمداد كوريا الشمالية بعقاقير مضادة للإنفلونزا

الشارقة 24 – رويترز:

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الجمعة، على إمداد كوريا الشمالية بالعقاقير المضادة للفيروس المسبب للإنفلونزا، في خطوة تؤكد مساعي الولايات المتحدة، لتسريع وصول المساعدات لبيونج يانج وسط جمود في المحادثات النووية.

وأوضح لي دو-هون مبعوث كوريا الجنوبية للشؤون النووية، أن الولايات المتحدة وافقت على خطة بلاده لإمداد كوريا الشمالية بعقار التاميفلو المضاد للإنفلونزا، عقب اجتماعه في سيؤول مع ستيفن بياجون المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية.

من جانبه، أكد بياجون أن هذه الخطوة تهدف إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية نووية بين واشنطن وبيونج يانج اللتين تجدان صعوبة في إحراز تقدم على صعيد المحادثات النووية المتوقفة.

وأضاف بالطبع تهدف كل هذه الجهود، إلى إحراز تقدم، فيما نحاول القيام به مع كوريا الشمالية، ويبدأ هذا العمل بنزع الأسلحة النووية، لكنه يشمل أيضاً تعهدات قوية من جانب بلدينا بإحداث تحول في العلاقات، وارساء نظام مبني على السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت منظمات إغاثة، أن المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية توقفت تقريباً هذا العام، مع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات، وذلك على الرغم من التحذيرات من احتمال اندلاع أزمة غذائية وتحسين العلاقات مع بيونج يانج.

ولا تشمل العقوبات الدولية، المفروضة على برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية من الناحية الفنية، الأنشطة الإنسانية، وقد تبنت الأمم المتحدة خلال الصيف مقترحاً أميركياً يهدف إلى تبسيط إجراءات الموافقة على شحنات المساعدات.