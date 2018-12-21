مقتل 5 وإصابة 26 باصطدام قطار بحافلة تلاميذ في صربيا

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 26 آخرون، يوم الجمعة، جراء اصطدام قطار في جمهورية صربيا، بحافلة تقل أطفالاً إلى المدرسة.

وذكرت قناة "آر تي إس" التلفزيونية، أن أحد القتلى طفل، وأن 10 أطفال آخرين تعرضوا لإصابات تهدد حياتهم.

ويقع مزلقان السكة الحديدية، الذي شهد الحادث قرب نيش، ثالث أكبر مدن صربيا، ولا يوجد به تأمين للعبور سوى إشارة تحذير، بلا سلم أو نظام للإشارات، حسبما أفاد سكان المنطقة.

وأوضحت قناة "آر تي إس" نقلاً عن طبيب في مدينة نيش، أن قوة الاصطدام حطمت الحافلة، وأن عدد القتلى قابل للزيادة، بسبب الإصابات المضاعفة التي لحقت بعدد من الركاب.

وتحتل صربيا مرتبة متأخرة بين الدول الأوروبية في مجال السلامة المرورية، حيث بلغ عدد الوفيات لكل 100 ألف سيارة ضعف المعدل القاري، أي نسبة 19 إلى 34.5.