إعادة فتح مطار جاتويك البريطاني بعد ارتباك

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت سلطات مطار جاتويك البريطاني، أنها أعادت فتح المطار، بعد أن سبب مخرب حالة فوضى استمرت 36 ساعة، وأثرت على نحو مئة ألف مسافر، خلال فترة عيد الميلاد، باستخدام طائرة مسيرة، ليمارس لعبة القط والفأر مع قناصة الشرطة والجيش.

وبعد أكبر اضطراب يشهده ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، منذ سحابة الرماد البركاني عام 2010، أعلن المطار أنه ينتظر إقلاع 700 رحلة يوم الجمعة، برغم استمرار وجود تأجيلات أو إلغاءات.

ونشرت بريطانيا تكنولوجيا عسكرية غير محددة لحراسة المطار، ما أكد وزير النقل كريس جرايلينج أنه يعتقد أن تكون هناك عدة طائرات مسيرة.

ويكتنف الغموض الدافع وراء إطلاق هذه الطائرات المسيرة، وأوضحت الشرطة، أنه لا يوجد ما يوحي بأن تعطيل هذا المطار، الذي يعد أحد أزحم المطارات الأوروبية كان هجوماً إرهابياً.

غير أن الحادث يعتبر الأكثر إثارة للفوضى والارتباك في مطار كبير، ويشير إلى وجود ثغرات ستفحصها قوات الأمن ومشغلو المطارات في أنحاء العالم.

واستدعي قناصة من الشرطة والجيش لصيد الطائرات، التي يعتقد أنها صناعية الطراز، والتي كانت تحلق بالقرب من المطار، كلما حاولت السلطات إعادة فتحه يوم الخميس.

وتقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين في مطار جاتويك، بسبب هذه الواقعة، حيث نام الكثير منهم على الأرض، أثناء البحث عن مسارات بديلة لرحلات العطلة، ولم شمل الأسر في عيد الميلاد.

وإطلاق طائرة مسيرة في نطاق كيلومتر من أي مطار بريطاني، هو جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمسة أعوام.

ونفى جرايلينج وجود أدلة على أن الأمر له صلة بالإرهاب بالمعنى التقليدي، مضيفاً أنه من الواضح أنه نشاط فوضوي، وأن هذا النوع من الحوادث غير مسبوق في أي مكان من العالم.