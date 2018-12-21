الادعاء الياباني يجدد حبس كارلوس غصن

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت وسائل إعلام، يوم الجمعة، أن الادعاء الياباني، قرر تجديد حبس كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور المقال، في اتهامات جديدة، تتمثل في التسبب في تكبد نيسان 16.6 مليون دولار، من خسائر الاستثمار الشخصي، لتتبدد بذلك فرص الإفراج عنه بكفالة، في وقت قريب.

وتأتي الخطوة، بعد أن رفضت محكمة في طوكيو، يوم الخميس، وبشكل غير متوقع، طلب الادعاء تجديد حبس غصن، ما أثار احتمال إطلاق سراحه بكفالة، في وقت مبكر الجمعة.

وغصن متهم بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي، لمدة خمسة أعوام، بدءاً من 2010، وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري، لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويعني تجديد حبس غصن، أنه يمكن أن يحتجز لعشرة أيام أخرى على الأقل، في السجن الموجود به في طوكيو، منذ اعتقاله الشهر الماضي، بناءً على اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وأعلن المدعي العام في طوكيو، أن الاتهامات الجديدة تستند إلى الاشتباه بأن غصن حوّل في أكتوبر 2008، صفقات شخصية إلى شركة تصنيع السيارات، حتى يتجنب خسائر بقيمة 1.85 مليار ين "16.6 مليون دولار".

وجاء هذا التحول المفاجئ في الأحداث، يوم الجمعة، بعد ساعات من تعهد غصن عبر محاميه، باستعادة سمعته الطيبة في المحكمة، وبعقد مؤتمر صحافي بعد الإفراج عنه.

وأوضحت نيسان بعد اعتقال غصن، أنها اكتشفت عدة حالات من المخالفات المحتملة، في تحقيق داخلي.