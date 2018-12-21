مقتل 13 بانفجار في منجم بالتشيك

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي 13 عاملاً على الأقل حتفهم، جراء انفجار بأحد مناجم جمهورية التشيك"، في وقت متأخر يوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "سي. تي. كيه" عن متحدث باسم الشركة المشغلة للمنجم "أو. كيه. دي"، أن 3 عمال آخرون أصيبوا جراء انفجار وقع على عمق حوالي 800 متر في المنجم المملوك للدولة، بمنطقة كارفينا التي تبعد حوالي 300 كيلومتر شرقي العاصمة براغ.

وذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية، أن الكثير من عمال المنجم من بولندا المجاورة.

وأوضح عمدة المنطقة أوندريه فيبير، أن الحادث يمثل مأساة كبيرة قبل عيد الميلاد.

ومن المقرر، أن يتفقد رئيس وزراء بولندا ماتيوس موراتسكى، ونظيره التشيكي أندريه بابيش موقع الحادث، يوم الجمعة.

وبدأ تشغيل المنجم في 1968، وقامت الدولة بخصخصته قبل أن تعيد تأميمه في الآونة الأخيرة.

ويوفر مجمع التعدين، العمل لنحو 9500 شخص، في المنطقة.