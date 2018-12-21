أميركا تعتزم سحب 5 آلاف جندي من أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول أميركي، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم سحب أكثر من 5 آلاف، من بين 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان، في أحدث مؤشر على أن صبره بدأ ينفد إزاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، وإزاء التدخلات العسكرية في الخارج، بصفة عامة.

وقرر ترامب، يوم الأربعاء، تجاهل كبار مستشاريه، وسحب كل الجنود الأميركيين من سوريا، في تحرك كان من العوامل التي ساهمت في الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جيم ماتيس، يوم الخميس، فيما يتصل بخلافات في السياسة مع الرئيس.

وأوضح مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن قراراً اتخذ وصدرت أوامر شفهية، لبدء التخطيط للانسحاب، وذكر أنه يجري بحث جداول زمنية، لكن من المحتمل أن تبدأ العملية خلال أسابيع أو شهور.

وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة، بأقل من تسعة آلاف جندي في أفغانستان، من تنفيذ المهام المنوطة بها، والتي تشمل تدريب القوات الأفغانية، وتقديم المشورة لها في الميدان، وتنفيذ حملة ضربات جوية على أهداف لحركة طالبان وجماعات أخرى.

ويبدو في حكم المؤكد، أن واشنطن ستقلص مهامها، وهو أمر قد يمنح فرصة لحركة طالبان لتوسيع رقعة هجماتها في جميع أنحاء البلاد.

وكان ماتيس يحث على الإبقاء على وجود عسكري أميركي قوي في أفغانستان، لتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام، وقدم استقالته بعد فترة قصيرة، من طرح مسؤولين أميركيين احتمال أن يأمر ترامب بالانسحاب.

وأثار القرار الخاص بسوريا، دهشة حلفاء واشنطن، وفجر ردود فعل غاضبة من الجمهوريين في الكونجرس.

وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، عن التعليق بشأن أمر القوات في أفغانستان.

وأكد جاريت ماركي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن البيت الأبيض لن يعلق على تطورات استراتيجية مستقبلية.

ويبدي ترامب في أحاديثه الخاصة، عدم الرضا إزاء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان، وأكد لحليف له يوم الأربعاء عبارات مثل "ما الذي نفعله هناك؟ نحن هناك طوال كل هذه السنوات".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن الرئيس بدا وكأنه "قد فقد كل صبره"، فيما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

ولقي أكثر من 2400 جندي أميركي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 17 عاماً في أفغانستان، وحذر مسؤولون بالبنتاجون مراراً، من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة، تنال من الولايات المتحدة، مثلما حدث في 11 سبتمبر 2001، حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن في حروب مفتوحة.

ووافق ترامب العام الماضي، على زيادة أعداد القوات الأميركية، لكنه أقر بأنه يفعل ذلك على مضض.

وأوضح مسؤولون أميركيون، قبل ذلك، أن ترامب يسعى لغلق باب الصراع بأفغانستان.