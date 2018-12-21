تحطم طائرة خاصة بمدينة أتلانتا ومقتل كل من عليها

من حوادث الطائرات في ولاية جورجيا الأميركية، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت المتحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية كاثلين بيرجن، أن طائرة خاصة تحطمت بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، مما أسفر عن مقتل جميع من عليها.

وأوضحت المتحدثة أن الطائرة، وهي من طراز سيسنا سايتيشن 560، سقطت على بعد 2.4 كيلومتر من مطار مقاطعة فولتون على الجانب الغربي من أتلانتا والتي كانت قد أقلعت منه للتو.

وقالت إن المؤشرات الأولية تدل على وجود ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، مشيرة إلى أن سبب التحطم ما زال قيد التحقيق.

وأضافت بيرجن أن رجال الإطفاء أخمدوا ألسنة اللهب التي اشتعلت في الحقل الذي سقط فيه معظم الحطام، وأنهم يعاينون المنطقة المحيطة للتأكد من عدم إصابة أحد على الأرض.