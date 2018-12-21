الصين تنفي اتهامات أميركية بارتكاب عملية قرصنة إلكترونية

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشونيينج، انه لا أساس من الصحة لمزاعم أميركية وبريطانية، بأن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وما لا يقل عن 10 دول أخرى وقعت ضحية لعملية سرقة ضخمة لبيانات نفذها قراصنة صينيون برعاية الحكومة الصينية.

وأضافت المتحدثة، أن الصين قدمت احتجاجاً رسمياً للولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم.

ودعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشويه سمعة الجانب الصيني بشأن قضايا الأمن السيبراني (الإلكتروني).

ويقول مسؤولون بوزارة العدل الأميركية، إن عملية القرصنة يعود تاريخها إلى عام 2016، واستهدفت عشرات الشركات والهيئات الحكومية، لسرقة أسرار تجارية وحقوق ملكية فكرية وبيانات شخصية.