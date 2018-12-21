جيم ماتيس يستقيل بعد قرار الانسحاب من سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس، أن وزير الدفاع جيم ماتيس سيتقاعد بحلول نهاية فبراير، وذلك بعد مرور يوم واحد على قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من سوريا.

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "الجنرال ماتيس سوف يتقاعد، في نهاية فبراير بعد أن خدم إدارتي وزيراً للدفاع خلال العامين الماضيين".

وأضاف: "خلال فترة عمل جيم، تحقق تقدم هائل، خاصة فيما يتعلق بشراء معدات قتالية جديدة".

وتابع: "الجنرال ماتيس كان عوناً كبيراً لي في جعل الحلفاء وبلدان أخرى تدفع نصيبها من الالتزامات العسكرية، سيتم تعيين وزير دفاع جديد قريباً، وأشكر جيم كثيراً على خدمته".

وفي خطاب استقالته، لمّح ماتيس إلى خلافات مع الرئيس، قائلاً إنه يجب تقدير حلفاء الولايات المتحدة واحترامهم، وأنه يجب أن يكون هناك "نهج واضح" تجاه خصوم مثل الصين وروسيا.

وتأتي استقالة ماتيس ضمن قائمة طويلة من الاستقالات في إدارة ترامب منذ توليه السلطة، وكان أحدثها استقالة جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض وريان زينكي، وزير الداخلية.