بوتين يتهم أميركا بإثارة خطر حرب نووية

الشارقة 24 – رويترز:

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، الخميس، بإثارة خطر اندلاع حرب نووية بتهديدها بالانسحاب من معاهدة رئيسية للحد من التسلح ورفضها إجراء محادثات بشأن معاهدة أخرى تنقضي قريباً.

وفي مؤتمر صحافي استمر أكثر من ثلاث ساعات، أكد بوتين أن من الصعب التكهن بعواقب خطوة الانسحاب إذا أقدمت الولايات المتحدة عليها. وتساءل عما إذا ظهرت هذه الصواريخ في أوروبا فماذا ستفعل موسكو ثم أجاب قائلاً "سيكون علينا بالطبع أن نضمن أمننا".

ويستخدم بوتين الحدث السنوي، وهو الرابع عشر من نوعه، لتوجيه رسائل إلى حلفاء وخصوم أجانب.

وهذا العام، أوضح أن أكبر مبعث لقلقه هو ما وصفه بسباق تسلح جديد خطير، وهو أمر اتهم الولايات المتحدة بتأجيجه بتجاهلها للحد من التسلح.

وهددت واشنطن بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987 التي تحظر على موسكو وواشنطن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تنطلق من البر في أوروبا.

وتنقضي معاهدة أميركية روسية أخرى في عام 2021 هي معاهدة ستارت الجديدة التي تضع حداً لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل من البلدين امتلاكها.

وأوضح بوتين أنه قلق من أن واشنطن لا تبدو مهتمة ببحث مستقبل المعاهدة.

ورغم انتقاد بوتين لواشنطن، إلا أنه أوضح أنه ما زال يأمل في لقاء ترامب قريباً، وقال إن "من المهم أن يبحثا قضايا مثل الحد من التسلح".