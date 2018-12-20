الأمم المتحدة تقر رسمياً اتفاقاً عالمياً للهجرة

الشارقة 24 – رويترز:





أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً اتفاقاً يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة المعدلات المتزايدة للهجرة، لكن الولايات المتحدة صوتت ضد الاتفاق الطوعي.

وتمت الموافقة على قرار للجمعية العامة يتبنى الاتفاق بحصوله على تأييد 152 صوتاً، وكانت 164 دولة قد وقعت رسمياً على الاتفاق في حفل أقيم في المغرب هذا الشهر.

لكن الولايات المتحدة ومعها المجر وجمهورية التشيك وبولندا صوتت ضد الاتفاق.

وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن النهج العالمي للتعامل مع القضية لا يتوافق مع السيادة الأميركية وأن واشنطن لم تشارك في مفاوضات بشأن اتفاق الهجرة.

الاتفاق يتناول قضايا مثل كيفية حماية المهاجرين ودمجهم وإعادتهم إلى بلادهم، لكنه يتعرض منذ يوليو تموز لانتقادات معظمها من ساسة أوروبيين يمينيين يقولون إنه قد يزيد الهجرة من دول أفريقية وعربية.

وأيدت بلجيكا قرار الأمم المتحدة وذلك بعد أن عرض رئيس وزرائها شارل ميشيل الاستقالة من منصبه بعد أن خسر اقتراعاً على الثقة في خضم أزمة سياسية نجمت عن تأييده لاتفاق الأمم المتحدة.