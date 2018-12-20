طائرتان مسيرتان تُربكان الملاحة الجوية في لندن

الشارقة 24 - د ب أ:





استمرت اضطرابات الرحلات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء، في مطار جاتويك بلندن، صباح الخميس، بعد تقارير عن تحليق طائرتين مسيَّرتين "بدون طيار"، في مجاله الجوي.

وتم تعليق الرحلات، بينما يجري التحقيق بشأن "عدة بلاغات عن مشاهدة الطائرتين".

وجاء في بيان نشر، الخميس، أنه تمت إعادة فتح مدرج الإقلاع والهبوط الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وغلقه مجدداً بعد ذلك بـ 45 دقيقة، بعد "رصد آخر للطائرتين المسيرتين بالقرب من المطار".

وذكر المطار، في البيان: "ننصح أي شخص من المقرر أن ينطلق من جاتويك أو سوف يصطحب شخصاً من المطار بالتحقق من حالة رحلته".

وذكر البيان أن عدداً من الرحلات الجوية تم تحويلها إلى مطارات أخرى، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الطائرات من المغادرة، مضيفاً أنه سوف يتم إصدار تحديث بمجرد أن يكون لدى السلطات اطمئنان ملائم إلى أنه من المناسب إعادة فتح المدرج.