الأمم المتحدة تُقر رسمياً اتفاقاً عالمياً للهجرة

الشارقة 24 – رويترز:

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسمياً، الأربعاء، اتفاقاً يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة المعدلات المتزايدة للهجرة، لكن الولايات المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وبولندا، صوتوا ضد الاتفاق الطوعي.

وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن النهج العالمي للتعامل مع القضية لا يتوافق مع السيادة الأميركية، وإن واشنطن لم تشارك في مفاوضات بشأن اتفاق الهجرة.

وتمت الموافقة على قرار للجمعية العامة يتبنى الاتفاق، الأربعاء، بحصوله على تأييد 152 صوتاً.

ووقعت 164 دولة، رسمياً، على الاتفاق، في حفل أقيم في المغرب، هذا الشهر.

ويتناول الاتفاق قضايا مثل كيفية حماية المهاجرين ودمجهم وإعادتهم إلى بلادهم، لكن الاتفاق يتعرض منذ يوليو، لانتقادات معظمها من ساسة أوروبيين يمينيين، يقولون إنه قد يزيد الهجرة من دول أفريقية وعربية.

وأيدت بلجيكا قرار الأمم المتحدة، الأربعاء.

وعرض رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل الاستقالة من منصبه، الثلاثاء، بعد أن خسر اقتراعاً على الثقة، في خضم أزمة سياسة نجمت عن تأييده لاتفاق الأمم المتحدة.