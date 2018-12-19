واشنطن تتعهد بتقديم مليارات الدولارات لتنمية أميركا الوسطى والمكسيك

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت الحكومتان الأميركية والمكسيكية، أن واشنطن ستضخ مليارات من الدولارات لتنمية أميركا الوسطى والمكسيك في إطار خطة لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة وكبح الهجرة غير الشرعية.

وسعى الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور لإقناع نظيره الأميركي دونالد ترامب بالعمل مع المكسيك لتنمية جواتيمالا وهندوراس والسلفادور وجنوب المكسيك لوقف تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة.

إلا أن تهديدات ترامب بخفض المساعدات للمنطقة إذا لم يتم احتواء الهجرة غير الشرعية قد أثارت باستمرار الشكوك حول حجم ما ستقدمه الولايات المتحدة، ويعتمد الكثير من المساعدات الجديدة التي تم التعهد بها يوم الثلاثاء على جدوى المشروعات.

وأكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن واشنطن تعهدت بتقديم 5.8 مليار دولار لتنمية دول أميركا الوسطى، كما أنها ستزيد من استثماراتها في القطاعين العام والخاص في المكسيك بنحو 4.8 مليار دولار منها مليارا دولار ستوجه لتنمية جنوب المكسيك الفقير.

كما تعهدت المكسيك بتوفير 25 مليار دولار لتنمية مناطها الجنوبية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة والمكسيك ستنظمان قمة اقتصادية في الربع الأول من العام المقبل لخلق فرص استثمار تركز على المناطق المستهدفة.