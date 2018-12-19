فشل روسيا وإيران وتركيا في الاتفاق على قوام اللجنة الدستورية السورية

الشارقة 24 – رويترز:

فشلت روسيا وإيران وتركيا في الاتفاق على قوام اللجنة الدستورية السورية المدعومة من الأمم المتحدة لكنها دعت لاجتماع هذه اللجنة في أوائل العام المقبل لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق.

وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، أكدوا أن المبادرة الجديدة ينبغي أن يحكمها "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

وكان الوزراء يأملون في توقيع مقترح مشترك بشأن هذه اللجنة، التي قد تمهد لإجراء انتخابات، ثم كسب تأييد الأمم المتحدة لهذا المقترح، لكن البيان الثلاثي لم يذكر تشكيل اللجنة وأشار إلى استمرار الخلاف على قوائم المرشحين.

وأكد دي ميستورا في مؤتمر صحافي منفصل، أن الدول الثلاث لم تتفق بعد على قوام اللجنة الدستورية السورية، مضيفاً أنه لا يزال ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية لضمان التوصل إلى الاتفاق اللازم لتشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتزنة وتمثل كل الأطراف وذات رئاسة متوازنة.

وقدمت كل من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة قائمة تضم 50 اسماً، بينما لم تتفق روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الداعمة للأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية السورية، على الأعضاء الخمسين المتبقين لتشكيل اللجنة وهم من المجتمع المدني وشخصيات ذات خلفيات "مستقلة".