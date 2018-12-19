"العدل الأميركية" تصدر قراراً بشأن تقنين السلاح

الشارقة 24 – بنا:

حظرت الإدارة الأميركية القطع التي تزيد من قوة البنادق، كتلك التي استخدمها منفذ اعتداء لاس فيغاس في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي أدى إلى مصرع 58 شخصاً، وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.

وذكرت إذاعة "سوا"، أن القطع التي حظرتها وزارة العدل رسميا تسمى "bump stocks"، وهي تجعل البنادق شبه الأوتوماتيكية تعمل مثل الأسلحة الآلية، وتسمح لمطلق النار بإطلاق النار رشاً بضغطة واحدة على الزناد.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في بيان لها بهذا الخصوص، أنها ستعتبر هذه الأداة "سلاحاً آلياً"، وفرضت على الأشخاص الذين يمتلكونها تسليمها أو إتلافها.