فوضى على طرق فرنسا بعد إحراق محتجين لأكشاك دفع رسوم

الشارقة 24 – رويترز:

احتل محتجو "السترات الصفراء" أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة، وأحرقوا بعضها، مما تسبب في فوضى بقطاع النقل الفرنسي في أنحاء البلاد، قبل أيام من عطلات عيد الميلاد.

وذكرت شركة "فنسي أوتوروت"، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، أن مظاهرات اندلعت بـ 40 موقعاً في شبكتها، وأن عدداً من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة وخصوصاً في مدن سياحية مثل أفينيون وأورانج وبربينيان وأجدي.

وألقت السلطات، الثلاثاء، القبض على نحو 20 شخصاً بعد إشعال الحرائق، بينما لا يزال أربعة قيد الاحتجاز بعد حرائق اندلعت، السبت.

وأضافت الشركة، في بيان: "على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق، بسبب وجود الكثير من المشاة".

ولاقى عدد من الأشخاص حتفهم في حوادث طرق بسبب غلق المحتجين طرقاً على مدى الأسابيع الماضية، معظمها عند تقاطعات أغلقتها مجموعات من المتظاهرين.