أميركا تدعم سعي البوسنة للانضمام إلى حلف الأطلسي

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مسؤول أميركي كبير، الإثنين، أن الولايات المتحدة تدعم طموح البوسنة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، رافضاً اعتراضات صرب البوسنة، ومشدداً على أن واشنطن سترد بقوة على أي تهديد لاستقرار هذا البلد.

وأعلنت البوسنة منذ وقت طويل أن الانضمام إلى الحلف والاتحاد الأوروبي من أهدافها الاستراتيجية لكن ميلوراد دوديك زعيم الإقليم الصربي الذي يتمتع بحكم ذاتي في البوسنة، والموالي لروسيا، دعا إلى أن تظل البوسنة محايدة وتبقى خارج الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان بعد اجتماعه مع الأعضاء الثلاثة لمجلس الرئاسة في البوسنة "ناقشنا موقف الولايات المتحدة وهو موقف ثابت كما كان دائماً، ويدعم القرار الذي اتخذته هذه الحكومة بالسعي للانضمام إلى عضوية حلف الأطلسي".

ودعا الحلف البوسنة هذا الشهر إلى بدء العمل بشأن خطة عمل لانضمامها لعضويته.

وتعارض روسيا بشدة انضمام البوسنة إلى الحلف.

وفي رد على سؤال بشأن تأكيد دوديك معارضته لانضمام البوسنة للحلف، قال سوليفان: "نحن في الولايات المتحدة نأخذ على محمل من الجدية البالغة هذا القرار... الذي اتخذته هذه الحكومة بالسعي لعضوية الحلف".

وأضاف "لا نريد من أي بلد، أي بلد، أن يتدخل في شؤون حكومة هذا البلد المستقل الذي يتمتع بالسيادة".

وتابع "حكومة الولايات المتحدة سترد دائماً بقوة على أي تهديد لاستقرار البوسنة والهرسك".