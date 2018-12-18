روسيا وإيران وتركيا تسعى للاتفاق على تشكيلة لجنة دستورية سورية

الشارقة 24 – رويترز:

بدأ وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، محادثات اليوم الثلاثاء، في جنيف، بهدف الحصول على موافقة الأمم المتحدة على اقتراح مشترك لتشكيل لجنة دستورية سورية، يمكن أن تمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات.

وأكد ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مطلع الأسبوع، أن اللجنة الدستورية ستتطرق للسلطات الرئاسية ويمكن أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقاسم السلطة.

ومنذ يناير الماضي، يحاول دي ميستورا الذي يتنحى عن منصبه في نهاية العام الجاري، التوصل إلى اتفاق بشأن 150 شخصية ليكونوا أعضاء في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام في سوريا.