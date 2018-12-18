شيخ الأزهر يهنئ بابا الفاتيكان بـ "الميلاد"

الشارقة 24 – وام:

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول "الميلاد"، وبمناسبة يوم ميلاد البابا الثاني والثمانين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال اتصال هاتفي الإثنين عن خالص أمنياته لقداسة البابا ولكافة الإخوة المسيحيين في العالم بمناسبة ذكرى يوم ميلاد السيد المسيح، عليه السلام.

من جانبه، أعرب البابا فرنسيس عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر على تلك اللفتة الطيبة التي تعبر عن إنسان مخلص يحمل المحبة الصادقة في قلبه، مؤكداً سعادته بتجدد اللقاء مع شيخ الأزهر في أبوظبي قريباً.