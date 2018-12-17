مقتل 6 وإنقاذ العشرات إثر حريق بمستشفى في مومباي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت مصادر الشرطة، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وتم إنقاذ أكثر من 145 آخرين، بعد نشوب حريق اليوم الإثنين في مستشفى حكومي بمدينة مومباي العاصمة التجارية للهند.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من المستشفى في ضاحية مارول ليملأ المبنى المؤلف من خمسة طوابق بالدخان.

وأضافت المصادر أنه تم إنقاذ كل المرضى تقريباً، وأن العمليات ما زالت مستمرة، ويواصل رجال الإطفاء التحقق مما إذا كان هناك أشخاص لا يزالون محاصرين بالداخل.

ومن جهته، قال رئيس بلدية مومباي فيشواناث ماهاديشوار، إن سبب الحريق لا يزال غير معلوم وإنه سيتم التحقيق فيه.