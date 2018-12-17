انفجار في مبنى محطة تلفزيونية باليونان

الشارقة 24 - د ب أ:

تعرضت مكاتب إحدى المحطات التليفزيونية في اليونان إلى انفجار قوي، فجر الإثنين، مما أدى إلى تحطم نوافذ المبنى المكون من 6 طوابق، دون أن يتعرض أحد لأذى، بحسب ما ذكرته المحطة.

وأفادت محطة "ذا جريك ريبورتر"، بأن السلطات كانت قد تلقت اتصالاً هاتفياً، يفيد بوجود قنبلة، قبل وقوع الهجوم في مكاتب محطة "تليفزيون سكاي"، في الساعة 02:30 صباحاً "12:30 بتوقيت جرينتش".

وأظهرت صور تم التقاطها من مكان وقوع الانفجار، وجود أنقاض وحطام داخل المبنى وحوله.

وتقوم وحدة لمكافحة الإرهاب تابعة للشرطة بالتحقيق في الواقعة حالياً، حيث تشير التقارير إلى أن المسؤولين يبحثون مدى وجود علاقة بين الحادث وبين اليسار المتطرف.