آلاف المتقاعدين اليونانيين يطالبون الحكومة برد مستحقاتهم

الشارقة 24 – رويترز:

خرج الآلاف من المتقاعدين اليونانيين، في احتجاجات في أثينا، للمطالبة باسترداد مستحقاتهم المالية، بعدما خفضت الحكومة المعاشات، على مدار السنوات الماضية.

والكثير من المتقاعدين، هم من يتولون مسؤولية الإنفاق على أسرهم، نظراً لمعاناة اليونان من أعلى نسبة بطالة في منطقة اليورو.

وتضاءلت مستحقاتهم المالية بنسبة وصلت إلى 40 %، منذ دخول اليونان في أزمة اقتصادية في أواخر عام 2009.

وأوضح المشاركون، أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج، حتى تعود المعاشات إلى ما كانت عليه قبل خفضها.

وأضاف متظاهر، "أن المال الذي سرقوه منا، عملنا لأجله بالدم والعرق طوال هذه السنوات، عليهم أن يردوه لنا، ليس معقولاً أن الناس التي عملت بجد لسنوات عديدة تصل لمرحلة أنها لا تملك يورو واحداً لشرب القهوة، هذا غير إنساني".

ورغم أن البرلمان صوت يوم الثلاثاء الماضي، على إلغاء خطط لمزيد من خفض معاشات التقاعد، وهو تحرك قاده الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه تيار اليسار، آملاً في إنقاذ شعبيته التي تتراجع بالفعل قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، أكد المحتجون، أنهم لن يرضوا بالفتات.