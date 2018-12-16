حكومة بريطانيا ترفض إجراء "استفتاء خروج جديد" منعاً للشقاق

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن وزير التعليم البريطاني داميان هايندز الأحد، أن الحكومة لا تخطط لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في نفي لتقارير أفادت أن الوزراء يبحثون إجراء مثل هذا التصويت للتغلب على الأزمة الحالية.

وصرح هايندز لسكاي نيوز رداً على سؤال عن إعداد الحكومة لمثل هذا التصويت، بأن إجراء استفتاء ثان سيكون سبباً للشقاق، فقد صوت الشعب على استفتاء والآن على الحكومة المضي قدماً في تنفيذ نتائجه.

ووصف الاتفاق الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل بأنه "متوازن"، وعلى النواب تأييده.