رئيس وزراء سريلانكا السابق يعود الأحد لمنصبه

الشارقة 24 – رويترز:

يعود رانيل ويكرمسينغ رئيس وزراء سريلانكا السابق إلى منصبه، الأحد، حسبما ذكر نائب من حزبه ومصدر في مكتب الرئاسة، منهياً على الأرجح أزمة سياسية بدأت أواخر أكتوبر الماضي، عندما أُقيل في قرارٍ مفاجئ.

وساد عدم الاستقرار سريلانكا، بعد أن قرر الرئيس مايثريبالا سيريسينا تعيين ماهيندا راجاباكسه رئيساً للحكومة، بدلاً من ويكرمسينغ، في أواخر أكتوبر الماضي.

وعزل البرلمان بعد ذلك راجاباكسه مرتين.

واستقال راجاباكسه، السبت، بعد أن لاح في الأفق احتمال توقف الحكومة عن العمل.

وأكد راجيتا سيناراتني، الذي كان متحدثاً باسم مجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة لويكرمسينغ، أنه سيؤدي اليمين في وقت ملائم صباح الأحد.

وأكد مسؤول في مكتب الرئيس أداء ويكرمسينغ اليمين.