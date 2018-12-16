بعد الإقالة المفاجئة

رئيس وزراء سريلانكا السابق يعود الأحد لمنصبه

  • الأحد 16, ديسمبر 2018 في 8:58 ص
  • رانيل ويكرمسينغ رئيس وزراء سريلانكا السابق
    رانيل ويكرمسينغ رئيس وزراء سريلانكا السابق
يستعد رانيل ويكرمسينغ رئيس وزراء سريلانكا السابق، الأحد، للعودة إلى منصبه، حسبما ذكر نائب من حزبه ومصدر في مكتب الرئاسة، منهياً على الأرجح أزمة سياسية بدأت أواخر أكتوبر الماضي، عندما أُقيل في قرارٍ مفاجئ.
الشارقة 24 – رويترز:
 
يعود رانيل ويكرمسينغ رئيس وزراء سريلانكا السابق إلى منصبه، الأحد، حسبما ذكر نائب من حزبه ومصدر في مكتب الرئاسة، منهياً على الأرجح أزمة سياسية بدأت أواخر أكتوبر الماضي، عندما أُقيل في قرارٍ مفاجئ.
 
وساد عدم الاستقرار سريلانكا، بعد أن قرر الرئيس مايثريبالا سيريسينا تعيين ماهيندا راجاباكسه رئيساً للحكومة، بدلاً من ويكرمسينغ، في أواخر أكتوبر الماضي.
 
وعزل البرلمان بعد ذلك راجاباكسه مرتين. 
 
واستقال راجاباكسه، السبت، بعد أن لاح في الأفق احتمال توقف الحكومة عن العمل.
 
وأكد راجيتا سيناراتني، الذي كان متحدثاً باسم مجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة لويكرمسينغ، أنه سيؤدي اليمين في وقت ملائم صباح الأحد.
 
وأكد مسؤول في مكتب الرئيس أداء ويكرمسينغ اليمين.