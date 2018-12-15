كولومبيا تخصص 1.4 مليار دولار إضافية للتعليم لإنهاء إضراب الطلاب

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي تخصيص 4.5 تريليون بيزو أو ما يعادل 1.42 مليار دولار كميزانية إضافية لإنفاقها على التعليم العالي الحكومي خلال فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات مع استمرار إضراب الطلاب لعشرة أسابيع حتى الآن احتجاجاً على قلة الموارد.

وهذا المبلغ تم التفاوض بشأنه خلال عدة اجتماعات بين الحكومة وممثلين عن الطلاب والمعلمين.

وتكرر اشتباك طلاب من 32 جامعة حكومية مع الشرطة خلال مسيرات على مستوى البلاد أثارت اضطرابات في حركة المرور والنقل العام في مدن بأنحاء كولومبيا.

وتولى دوكي الرئاسة في أغسطس متعهداً بتحسين التعليم لكن منذ ذلك الوقت والحكومة تقول إنها تواجه عجزاً في البرامج الاجتماعية والتمويل في موازنة العام المقبل.

ولم تعلن جماعات الطلاب إنهاء الإضراب وقالت إنها ستناقش أولاً الاتفاق مع أعضائها.

ويعتقد مسؤولو الجامعات الحكومية أن النظام لديه عجز تراكمي قدره 5.7 مليار دولار ما بين نفقات تشغيل واستثمار.

وتبلغ ميزانية التعليم 16 بالمئة أو حوالي 13 مليار دولار من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019.