11 قتيلاً و90 مصاباً بعد تناول طعام في معبد بالهند

الشارقة 24:

لقي 11 شخصاً بينهم طفلان حتفهم ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد.

واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث الذي وقع الجمعة بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد، وما زال كثيرون يعالجون من هذه الأعراض.

وذكرت تقارير إعلامية أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري، لكن الشرطة أفادت أن من السابق لأوانه تحديد سبب التسمم.

وأكدت الشرطة أنه تم إرسال جثث المتوفين والطعام المسمم لمعمل الطب الشرعي، وأضافت أن غرباناً وكلاباً نفقت أيضاً بعد تناول هذا الطعام.

وبحسب تقارير إعلامية، ستقدم حكومة ولاية كارناتاكا مساعدة مالية بقيمة 500 ألف روبية أو ما يعادل حوالي سبعة آلاف دولار لأسرة كل متوف.