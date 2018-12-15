أسرة من هندوراس تغامر بحياتها وراء الحلم الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

اعتقلت الشرطة الأميركية أسرة من هندوراس بعد قفزها من حاجز حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.

الأسرة بصحبة طفلتها الصغيرة تسلقت حاجزاً حدودياً في مدينة تيخوانا المكسيكية، مع تكدس كثيرين في ملاجئ جنوبي الحدود في انتظار تقديم طلبات اللجوء إلى السلطات الأميركية.

لكن أفراد الأسرة لم يتمكنوا من الذهاب أبعد من بضع خطوات على الجانب الآخر من السور، إذ اعتقلتهم الشرطة الأميركية على الفور.

وقبل قيامهم بالقفز من فوق السور قالوا إن قرارهم بالعبور كان خياراً بين الحياة والموت.

وأكد مسؤولون مكسيكيون، أن ما يصل إلى ألف شخص من قافلة مهاجري أميركا الوسطى قفزوا أو تسللوا من السياج الحدودي لدخول الولايات المتحدة منذ وصولهم إلى مدينة تيخوانا الحدودية.