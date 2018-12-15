التعليم في باكستان يرزح تحت ضغط الانفجار السكاني

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تبدو باكستان أمام تحد كبير على المستوى التعليمي، بسبب الضغط السكاني المتزايد، والإهمال بسبب وضع الاعتبارات الأمنية على رأس قائمة الأولويات.

ففي مدرسة "تانجاي شينا" في وادي سوات، تتردى حالة الجدران وتتداعى البنى التحتية، في ظل ازدياد مطرد في عدد التلاميذ، في واحدة من شواهد الضغط الكبير الذي يلقيه الانفجار السكاني على قطاع التعليم في هذا البلد.

يجلس التلاميذ على مقاعد صغيرة متراصين جنباً إلى جنب، ويرددون بصوت واحد ما يقوله المدرس.

وبسبب النقص الكبير في عدد المدرّسين، يتوالى أستاذان اثنان على تدريس أربعة صفوف.

ويقول مديرها الذي درس فيها صغيراً قبل أن يتولى شؤونها منذ 19 عاماً "في العام 1984 كان عدد التلاميذ 20 أو 25، اليوم أصبح العدد 140".

وفي ظلّ الانفجار السكاني الذي تعيشه باكستان، يشكل من هم دون الثلاثين عاماً ثلث السكان.

أما في بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختنوا، تُجسد المدرسة الأولى الرسمية، حجم المشكلة الواقعة على عاتق السلطات، فالقاعات الثماني الأولى صارت قيد الاستخدام وستكون ست قاعات أخرى جاهزة قريباً، فيما يجري العمل على ثلاثين قاعة جديدة.

لكن القاعات الجاهزة تكتظ كل منها بسبعين تلميذاً.

ورغم الإرادة السياسية المصممة على التقدم في هذا المجال، ما زال أمام باكستان جهود كبيرة ينبغي بذلها، بدءاً بمكافحة الأمية المتفشية في الأرياف.