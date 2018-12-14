باريس تستعد لموجة خامسة من احتجاجات "السترات الصفراء"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت السلطات الفرنسية، نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس غداً السبت، لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"، رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات.

وأكد رئيس شرطة باريس، أنه ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى الاحتجاجات، وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي.

وتوقع أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الثلاثة الماضية، عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، وألغت الفنادق الحجوزات رغم ازدحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد.