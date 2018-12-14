برلمان كوسوفو يصوت على إنشاء جيش خاص

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

صوت برلمان كوسوفو الجمعة على قانون لإنشاء جيش خاص، في قرار يثير غضب الأقلية الصربية في البلاد وبلغراد.

ومنذ 1999، تؤمن قوة دولية يقودها حلف شمال الأطلسي وحدة أراضي كوسوفو وأمنها، وبعدما صوتوا على إنشاء وزارة للدفاع، اتخذ النواب قرارا آخر الجمعة بإجماع الحاضرين الـ 107، يحدد للقوى الأمنية لكوسوفو المكلفة اليوم بمهمات الأمن المدني، مهمة عسكرية، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وستتم في وقت لاحق مناقشة قرار ثالث يتمحور حول تنظيم هذه القوة.

وأعلنت كوسوفو عام 2008 استقلالها الذي لا تعترف به صربيا.

وما زال ما لا يقل عن 120 ألف صربي يعيشون هناك يؤيدون بلغراد ولا يعترفون بسلطة بريشتينا.