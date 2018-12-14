مصدران: منفذ هجوم ستراسبورج قُتل في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

الشارقة 24 – رويترز:

في نهاية عملية بحث دامت 48 ساعة، قتل المسلح المشتبه بقتله ثلاثة أشخاص في سوق لهدايا يوم الميلاد بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وذلك حسبما قال مصدران بالشرطة.

وقتل منفذ الهجوم شريف شيخات "29 عاماً" في منطقة نويدورف/ميناو بستراسبورج بعد عملية أمنية شنتها الشرطة يوم الخميس على بعد نحو كيلومترين من مكان الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأكد أحد المصدرين أن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.

وصرح وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحافيين، أن ثلاثة رجال شرطة توصلوا إلى رجل يعتقدون أنه شيخات وذهبوا للقبض عليه وحين أطلق النار عليهم ردوا بإطلاق الرصاص وأردوه قتيلاً.

وكشف كاستانير أيضاً خلال زيارته للموقع، الذي قامت فيه الشرطة بعمليتها، أنه لا يوجد دليل على أن لشيخات شركاء آخرين وأن التحقيقات ستستمر.