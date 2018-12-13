الشرطة الفرنسية تواصل البحث عن مطلق النار في ستراسبورج

الشارقة 24 – رويترز:

نصبت الشرطة الفرنسية نقاط تفتيش على الحدود مع ألمانيا، بحثاً عن المشتبه به في هجوم ستراسبورج شرق البلاد، بعد مقتل ثلاثة أشخاص مساء الثلاثاء، في سوق عيد الميلاد.

وأصدرت الشرطة ملصقاً بصورة شريف شيخات المشتبه به الرئيسي في الهجوم، والذي كان مدرجاً بقائمة مراقبة كتهديد أمني محتمل.

وتقول السلطات إن شيخات (29 عاماً) اعتنق أفكاراً متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن.

ويشارك أكثر من 700 شرطي في اليوم الثاني من عملية البحث في ستراسبورج الواقعة على الضفة الغربية من نهر الراين، وكذلك بالمنطقة المحيطة بها.