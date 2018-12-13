ماي تتعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – رويترز:

تم الإعلان عن فوز رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء باقتراع على الثقة في قيادتها لحزب المحافظين، بعدما حصلت على تأييد 200 نائب محافظ، في مقابل معارضة 117.

وجاء التصويت على الثقة في مجلس العموم، بطلب من معارضين للاتفاق داخل حزب ماي، من المناهضين للاتحاد الثلاثاء، بعد ساعات من عودتها من محادثات مع زعماء أوروبيين، حيث كانت تهدف للحصول على ضمانات إضافية بشأن الاتفاق.

وكانت ماي، التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد في استفتاء 2016، قد حذرت معارضي اتفاقها بشأن الانسحاب وأكدت أنهم إذا أطاحوا بها، فسيضطر أي زعيم جديد، لتأجيل الخروج أو ربما وقف العملية برمتها.

وقبل قليل من التصويت سعت ماي لكسب دعم النواب الذين لم يحسموا أمرهم بتعهدها بالتنحي قبل انتخابات 2022، وكانت ماي بحاجة إلى دعم 159 صوتاً للفوز بأغلبية بسيطة.

وعقب إعلان نتيجة الاقتراع، أكدت ماي أنها ستمضي قدماً في مهمتها من أجل إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصرحت للصحافيين خارج مقرها، بأنن في أعقاب هذا الاقتراع، يجب الآن المضي قدماً في مهمة إنجاز عملية الخروج من أجل الشعب البريطاني، وبناء مستقبل أفضل لهذا البلد.

وأضافت ماي أنها ستسعى للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس، بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد، وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني.

والخروج من الاتحاد الأوروبي، هو القرار السياسي والاقتصادي الأهم، الذي تتخذه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.