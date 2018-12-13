الإعلام الصيني يدعو كندا إلى تحدي أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية في افتتاحية، يوم الخميس، أن على كندا، أن تنأى بنفسها عن الهيمنة الأميركية، وتمنح حرية غير مشروطة، لمنج وانزهو المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية المحتجزة في فانكوفر، بناء على طلب واشنطن.

وأكدت أن القبض عليها ينتهك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وكندا، مضيفة أن بوسع كندا إنهاء الأزمة فوراً، عبر الإفراج عن منج بلا شروط، بدلاً من التصرف وكأنها الولاية الأميركية 51.

وتابعت الصحيفة، أن كندا يجب أن تنأى بنفسها عن الهيمنة الأميركية، وتنفذ التزاماتها للمساعدة في الحفاظ على النظام الدولي، وحماية حقوق الإنسان.

وفي افتتاحية أخرى، اتهمت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية، الولايات المتحدة باختلاق الواقعة الدبلوماسية لخدمة أهداف سياسية.

وأضافت تخطئ واشنطن إذا ظنت أنها تستطيع احتجاز منج رهينة، وأن تربط إطلاق سراحها بالحصول على تنازلات في المحادثات التجارية القادمة.