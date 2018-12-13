مصرع سادس متظاهر من "السترات الصفراء" في فرنسا

الشارقة 24 – أ ف ب:

لقي أحد محتجي "السترات الصفراء"، ليل الأربعاء الخميس، مصرعه، بعدما صدمته شاحنة عند مستديرة بالقرب من مدخل طريق سريع في مدينة أفينيون بجنوب فرنسا.

وأكدت مساعدة النائب العام بالمنطقة مارولين أرمان، أن سائق الشاحنة أوقف، بينما الضحية في الثالثة والعشرين من العمر، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة بولندي.

وأضافت أن الحادث، وقع بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، عند مدخل الطريق السريع "آ7" جنوب أفينيون.

وهذه سادس وفاة تسجل على هامش تحركات "السترات الصفراء" الاحتجاجية.