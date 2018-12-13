أميركا تقدّر خسائر حرائق كاليفورنيا بـ 9.5 مليار دولار

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت السلطات الأميركية، يوم الأربعاء، أنّ الحرائق التي أتت في نوفمبر الماضي، على آلاف المنازل، في ماليبو وشمال ولاية كاليفورنيا، وأوقعت 88 قتيلاً، تسبّبت بخسائر مادية تقدّر كلفتها بتسعة مليارات دولار على الأقلّ.

وأكد المتحدث باسم هيئة الإشراف على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا ديف جونز في بيان، أنّ حرائق الغابات المدمرة في 2018، كانت الأكثر دموية، والأعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا.

ولفت المتحدّث، إلى أنّ كلفة هذه الحرائق لا تنفك تزداد، مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.

وأضاف أنّه لغاية اليوم، تلقّت شركات التأمين أكثر من 40 ألف طلب، للتعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق نوفمبر في كامب فاير بشمال الولاية، وولسي فاير، وهيل فاير، في ماليبو ومدن أخرى قريبة من لوس أنجليس، مشيراً إلى أنّ الكلفة التقديرية، لهذه الخسائر تبلغ 9.5 مليار دولار.

وأتت هذه الحرائق، على ما مجموعه 100 ألف هكتار، من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.

ولكنّ متحدّثة أخرى باسم الهيئة، أعلنت أنّ هذه الأرقام والتقديرات، لا تزال مؤقّتة، وهي مرشّحة للارتفاع بقوة.