رداً على اعتقال مديرة "هواوي".. الصين تحتجز كندياً ثانياً

الشارقة 24 – أ ف ب:





أعلنت أوتاوا، يوم الأربعاء، أنّ بكين استدعت مواطناً كندياً ثانياً مقيماً في الصين، للتحقيق معه، مشيرةً إلى أنّ الحكومة الكندية، تعتبره الآن مفقوداً، بعدما فشلت كل محاولاتها للاتّصال به.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية غيّوم بيروب، أنّ المفقود يدعى مايكل سبافور، ويقيم في الصين، حيث يدير مؤسسة باكيتو للتبادل الثقافي، التي تعنى بتنظيم رحلات تجارية وسياحية ورياضية إلى كوريا الشمالية، والتي ساعدت النجم السابق في كرة السلة الأميركية دنيس رودمان، على زيارة البلد المعزول.

وأضاف أن أوتاوا تعلم أن مواطناً كندياً، هو مايكل سبافور مفقود حالياً في الصين، وتابع لم نتمكّن من الاتصال به منذ أبلغنا بأنه تمّ استجوابه من قبل السلطات الصينية، وأشار إلى العمل بشكل حثيث لمعرفة مكان وجوده، والاستمرار في إثارة هذا الأمر، مع الحكومة الصينية.

ويأتي إعلان أوتاوا، عن فقدان مواطنها في الصين، بعد أيام على توقيف السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ، أثناء زيارة إلى بكين.

ويعمل كوفريغ خبيراً لدى مجموعة الأزمات الدولية، وكان في الماضي دبلوماسياً معتمداً لدى كل من بكين وهونغ كونغ والأمم المتحدة.

واعتقلت السلطات الصينية كوفريغ، بعيد اعتقال السلطات الكندية منج وانزهو المديرة التنفيذة لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.