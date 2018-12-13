مادورو يتهم مسؤولاً أميركياً بالتخطيط لغزو فنزويلا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، يقود خطة لغزو بلاده، التي على خلاف آخذ في الاتساع مع واشنطن، في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها الاشتراكي، حالة من الانهيار.

ووجه مادورو هذا الاتهام، بعد أيام فقط، من هبوط قاذفات روسية في فنزويلا، للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، وهو ما أطلق شرارة حرب كلامية، بين موسكو وواشنطن.

وأكد البيت الأبيض، أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة، بأن القاذفات ستغادر فنزويلا، يوم الجمعة.

وأوضح مادورو، في مؤتمر صحافي، أنه تم تكليف بولتون مرة أخرى، باعتباره زعيم المؤامرة، بأن ينشر العنف في فنزويلا، وأن يسعى لتدخل عسكري خارجي، مضيفاً أن بولتون ينسق تدريب مرتزقة في قواعد عسكرية، بكولومبيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن العام الماضي، أن الخيار العسكري مطروح فيما يتعلق بفنزويلا، ما عزز مزاعم مادورو، بأن واشنطن تسعى للإطاحة بحكومته اليسارية، وهو ما ينفيه المسؤولون الأميركيون.

وفرضت إدارة ترامب، عدة جولات من العقوبات، ضد فنزويلا، منذ العام الماضي.

وبولتون من المناوئين منذ وقت طويل للحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية، وأعلن عن أحدث العقوبات على فنزويلا، الشهر الماضي، في إطار تعهد بشن حملة ضد فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا، وهي الدول التي وصفها بأنها "مثلث الطغيان".