تيريزا ماي تفوز بتصويت للمحافظين لحجب الثقة عنها

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الأربعاء، بأكثرية 200 صوت مقابل 117 في تصويت أجراه نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه لحجب الثقة عنها، إثر إعلان جزء منهم رفضهم لاتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي.

وأكد غرهام برادي المسؤول في حزب المحافظين، أن نواب الحزب جدّدوا ثقتهم بزعيمتهم، بعدما فشل الجناح المتشدّد ضمن هؤلاء في حشد أكثرية الـ 117 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عنها.

ومع أنّ هذا التصويت أضعف ماي إلاّ أنه حصنها لمدة عام على الأقل ضد أي تحد جديد قد تواجهه داخل حزبها.