الكوريتان تتحققان من إزالة مراكزهما الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

اجتاز جنود من الكوريتين للمرة الأولى الحدود سلمياً للذهاب إلى الطرف الآخر، من أجل التحقق من إزالة المراكز الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، وكذلك من عدم وجود أسلحة أو قوات.

وفي تسجيل فيديو، يُرى جنود كوريون جنوبيون وهم يصافحون نظراءهم الكوريين الشماليين على خط الفصل العسكري في وسط المنطقة المنزوعة السلاح، قبل ان ينتقلوا إلى الجانب الآخر.

وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ التقسيم، يجتاز جنود الشمال والجنوب بطريقة سلمية خط التماس العسكري.