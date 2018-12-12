مقتل سائح فرنسي على يد شرطي تايلاندي في بانكوك

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت الشرطة التايلاندية، أن شرطياً تايلاندياً، في غير وقت خدمته، قتل سائحاً فرنسياً بوسط بانكوك، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد خلاف.

ويُتهم كانتابونج هوادسري، وهو قائد مفرزة بشرطة لومبيني في بانكوك، بإطلاق النار على ماليك جميل في رأسه.

وأوضح رئيس شرطة الهجرة سوراشاتي هاكبارن، أن جميل "35 عاماً"، لقي حتفه على الفور، وأضاف أن رجل الشرطة والسائح الفرنسي تشاجرا، في منطقة سياحية شهيرة في العاصمة، مشيراً إلى أن كانتابونج تتبع الرجل الفرنسي، إلى مكان إقامته، وأطلق النار عليه.

وأكد سوراشاتي، أن كانتابونج قام بتسليم نفسه، بعد ساعات من إطلاقه النار، واعترف بارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن كانتابونج كان في غير وقت خدمته، ولا يرتدي الزي الرسمي، وقت وقوع الجريمة.