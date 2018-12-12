البرلمان الفلبيني يمدد فرض الأحكام العرفية في مينداناو

الشارقة 24 - د ب أ:

صوت نواب البرلمان الفلبيني، يوم الأربعاء، لصالح تمديد العمل بالأحكام العرفية، في جنوب البلاد المضطرب، وذلك لعام آخر، في محاولة لمنع المتشددين الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، من التجمع مجدداً، وإثارة المزيد من الاضطرابات، في المنطقة المنكوبة بالصراع.

وفي جلسة مشتركة، صوت مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية، لصالح تمديد الأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوبي البلاد، حتى 31 ديسمبر 2019، وهو ما طلبه الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وكان دوتيرتي، قد فرض الأحكام العرفية للمرة الأولى في مايو 2017، عندما حاصر مسلحون متحالفون مع "داعش" مدينة ماراوي، ما أدى إلى اندلاع معركة استمرت خمسة أشهر، خلفت أكثر من 1200 قتيل، ونزوح أكثر من نصف مليون شخص.

ومنذ ذلك الحين، مدد الكونجرس، الأحكام العرفية مرتين في المنطقة، لمنح الجنود مزيداً من الوقت، لهزيمة المسلحين.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان آخر تمديد لتلك الأحكام، في 31 ديسمبر الجاري.