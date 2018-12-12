الرئيس الأميركي يهدد بإغلاق الحكومة الفدرالية

الشارقة 24 – أ ف ب:

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القادة الديموقراطيين، خلال اجتماع في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بأنّه لن يتوانى عن إغلاق الحكومة الفدرالية، إذا ما أصرّوا على رفضهم رصد مليارات الدولارات، لتمويل الجدار المثير للجدل، الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

وكان من المفترض أن يُجري الرئيس وكبار قادة المعارضة في الكونغرس، اجتماعاً مطمئناً، في المكتب البيضاوي يتخلّله التقاط الصور، لكنّ خلافهم الواضح أمام وسائل الإعلام أعطى فكرة عن التحدّيات التي يواجهها ترامب، بينما يسعى لتخطي فضائح قانونية والتعايش، مع الواقع الجديد، الناجم عن فقدان الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب.

وخاطب تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ونانسي بيلوسي المرجّح أن تصبح رئيسة مجلس النواب المقبل الذي تبدأ ولايته في يناير المقبل، ترامب بلهجة حادة، مؤكدين أنّه ليست لديه أية فرصة في الحصول على الخمسة مليارات دولار التي يريدها.

وكرّر ترامب الغاضب تهديداته السابقة، بأنّه سيردّ برفض التوقيع على قانون النفقات الفدرالية الذي يتحتّم التوقيع عليه قبل 21 ديسمبر الجاري، لتجنّب قطع التمويل عن عدد كبير من المؤسسّات الحكومية.

وأضاف ترامب، نعم، إذا لم نحصل على ما نريده بطريقة أو بأخرى، سأغلق الحكومة، وتابع نفتخر بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود.