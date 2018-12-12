أوتاوا تعرب عن قلقها من احتجاز دبلوماسي كندي سابق في الصين

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الثلاثاء، اعتقال دبلوماسي كندي سابق في الصين، وأعلن أن المسؤولين يعملون من أجل التحقق من المسألة.

وأوضح ترودو في تصريح مقتصب، وهو في طريقه للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم الكندي، أن مسؤولين كنديين يجرون اتصالات مباشرة مع الدبلوماسيين الصينيين.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن المسؤول الكندي هو مايكل كوفريج، الذي يعمل خبيراً في شمال شرق آسيا، لصالح مجموعة الأزمات الدولية "إنترناشيونال كرايسيز جروب" غير الحكومية، رغم احتفاظه بمنصبه الدبلوماسي.

وأضاف ترودو، نحن نعمل في هذا الملف، الذي نأخذه بجديه بالغة، ونقدم خدمات قنصلية لعائلته.

وفي وقت سابق، أكد وزير شؤون السلامة العامة رالف جودالي، أن الحكومة قلقة للغاية، بسبب اعتقال كوفريج.

وذكرت المجموعة في وقت سابق، أنها على علم بتقارير مفادها أن كوفريج كبير مستشاريها في شؤون شمال شرق آسيا، محتجز في الصين.

وأضافت المجموعة، نبذل كل ما في وسعنا للحصول على معلومات إضافية عن مكان مايكل.

وأدى احتجاز كوفريج إلى تكهنات بأن الصين قامت بذلك رداً على اعتقال كندا، منج وانزهو المديرة التنفيذية بشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بكندا، بناء على طلب السلطات الأميركية.