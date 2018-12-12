كندا تطلق سراح مديرة "هواوي" بكفالة مالية

متضامنون مع وانزهو أمام مقر المحكمة في كندا

الشارقة 24 - د ب أ:





أطلقت السلطات الكندية، سراح المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات منج وانزهو بكفالة، بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام، في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.

وأمرت السلطات منج، وهي ابنة مؤسس الشركة رين تشينجفاي، بدفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي "7.47 مليون دولار أميركي"، بما في ذلك إيداع نقدي قيمته 7 ملايين دولار.

وستقوم منج بتسليم جوازات سفرها، وتلتزم بأكثر من 12 شرطاً فرضتها المحكمة.

ومن بين تلك الشروط، تحديد إقامتها، وارتداء جهاز يسمح بتتبع موقعها في جميع الأوقات، وأن تتم مراقبتها على مدار الساعة، من قبل فريق أمني.

وسيتم السماح لمنج، التي اعتقلت في فانكوفر مطلع الشهر الجاري، بناءً على طلب من السلطات الأميركية، بالتجول في منطقة محددة بشكل صارم في المدينة.

وتواجه منج /46 عاماً/، إمكانية تسليمها إلى الولايات المتحدة، بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.