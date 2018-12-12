فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني بعد مقتل 3 بإطلاق نار

الشارقة 24 - وكالات:





أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، بإطلاق النار الذي وقع بسوق لعيد الميلاد، في مدينة ستراسبورج، مساء الثلاثاء.

وأضاف كاستانيه للصحافيين في ستراسبورج، أن 12 شخصاً آخرين أصيبوا، بينهم ستة في حالة حرجة، وتابع أن المسلح واجه قوات الأمن مرتين، وتبادل إطلاق النار معهم في المرتين، وأوضح أن المسلح ما زال طليقاً رغم ذلك.

وكانت تقارير إعلامية محلية، قد أشارت في وقت سابق، إلى مقتل أربعة أشخاص في الحادث.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أن حكومة بلاده رفعت مستوى التأهب الأمني، بعد إطلاق النار، وأشار إلى أن الحكومة قررت الآن الانتقال، إلى حالة تأهب لهجوم، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة على الحدود.

وأوضح أنه سيكون هناك تفتيش مكثف أيضاً، في جميع أسواق عيد الميلاد في فرنسا، لمنع تكرار ذلك الهجوم، وأعلن أن السلطات المحلية في ستراسبورج، ستمنع المظاهرات من أجل إتاحة المجال لقوات الأمن، لمطاردة المشتبه به، في عملية إطلاق النار.

وأكد أن جميع المدارس ستفتح، يوم الأربعاء، لكن لأولياء الأمور الحرية في الإبقاء عليهم بالمنازل، إذا رغبوا في ذلك، لافتاً إلى أن نحو 350 فرد أمن، بينهم قوات خاصة من الشرطة والجيش مدعومين بمروحيتين، يبحثون عن المشتبه به، وأضاف أن المشتبه به معروف لدى الشرطة، في جرائم غير إرهابية.

وأوضح أن الرجل، أدين في وقت سابق بكل من فرنسا وألمانيا، وقضى وقتاً في السجن.

إلى ذلك، يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع أزمة مع وزرائه ومسؤوليه الأمنيين، يوم الأربعاء، لبحث تداعيات هجوم ستراسبورج.

وأعلن ممثلو الادعاء العام في العاصمة الفرنسية باريس، أنهم يتعاملون مع إطلاق النار، على أنه عمل إرهابي.

وتقوم الشرطة عند المعبر الحدودي الفرنسي-الألماني، بإيقاف سيارات متجهة من ألمانيا إلى فرنسا.

وكتبت الشرطة في ولاية بادن فيرتمبرج الألمانية على موقع تويتر، "نعزز حالياً الضوابط على الحدود الفرنسية الألمانية في هذه المنطقة".